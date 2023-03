Svezia, i convocati: la scelta su Ibrahimovic

La Svezia del c.t. Andersson ha diramato la lista dei convocati ufficiali per i prossimi impegni. I dettagli

La Svezia ha comunicato la lista dei convocati ufficiali per in vista dei due match validi per le qualificazioni a Euro 2024 contro Belgio e Azerbaigian.

La notizia principale riguarda il ritorno in nazionale di Zlatan Ibrahimovic a 41 anni. L’ultima presenza dell’attaccante del Milan al 29 marzo 2022 contro la Polonia. Andersson ha chiamato anche Holm e Ekdal dello Spezia e Hien del Verona.