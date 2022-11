Svizzera, il pullman tampona l’auto della polizia

Disavventura della nazionale Svizzera prima della sconfitta contro il Brasile ai Mondiali del 2022 in Qatar

Non è stata una grande giornata per la Svizzera. Nel pomeriggio è infatti arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Brasile, ma già nel pomeriggio le cose non erano iniziate al meglio.

LA DISAVVENTURA – Il pullman della nazionale, nella strada per raggiungere lo stadio 974, ha tamponato un auto della polizia locale. Nulla di grave comunque, soprattutto per i giocatori presenti sul mezzo.