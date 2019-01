Szczesny bacchetta: «Juve, primi 60 minuti inguardabili!»

Le parole di Szczesny, portiere titolare della Juventus, che commenta la vittoria in rimonta per 1-2 contro la Lazio

E’ stato il protagonista della vittoria Juventus sul campo della Lazio. Wojciech Szczesny, portiere polacco della Juventus, è stato tra i migliori in campo nel posticipo vinto per 1-2 dalla formazione guidata da Max Allegri. Al termine della partita l’ex portiere della Roma è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport nella quale ha anche sfoggiato un ottimo italiano: «I primi sessanta minuti abbiamo fatto delle robe inguardabili e siamo andati sotto meritatamente. Ho fatto 2-3 parate belle, la vittoria odierna è stata di carattere ed era importante dimostrare questo».

Prosegue il portiere della Juventus che commenta la rimonta e le possibilità di crescita nelle stagioni a Torino: «L’occasione fallita da Immobile per il 2-0? Già l’autorete di Emre Can era stata una svolta perché avevamo capito che non potevamo vincere giocando in quel modo. Abbiamo mostrato un buon carattere e siamo stati cattivi davanti alla porta. Giocando con i campioni che ci sono in rosa è normale crescere per un giocatore. Si diventa più forte e si acquisisce più esperienza, per ora seguo i leader della squadra e magari un giorno lo diventerò io».