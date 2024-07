Szczesny Monza, prosegue il pressing di Adriano Galliani: le ultime

Szczesny Monza, prosegue il pressing di Adriano Galliani per portare in Brianza l’ex portiere della Juve: le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Wojciech Szczesny resta in uscita dalla Juve dopo l’arrivo di Di Gregorio e potrebbe fare proprio percorso inverso del nuovo portiere bianconero in direzione Monza.

Galliani è in pressing da tempo per portare il polacco in Brianza e ora vuole chiudere l’operazione. Novità potrebbero arrivare già in settimana visto il canale di dialogo sempre aperto e gli ottimi rapporti che legano le due società.