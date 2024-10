Tacconi polemico: «Gli arbitri stanno rompendo le p…e alla Juve, spero la smettano presto»

Theo Hernandez, il rinnovo con il Milan pieno di ostacoli: se non si arriva ad un accordo c’è una possibile suggestione in Serie A

Sono già iniziati, nonostante la sessione di mercato estiva sia terminata relativamente da poco, a circolare alcuni rumors clamorosi. Tra questi c’è Theo Hernandez che è stato accostato alla Juve.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, se il terzino non dovesse rinnovare con il Milan sarà addio in estate. Il suo valore diminuirebbe e i bianconeri sono in agguato anche se la concorrenza sul calciomercato di PSG, Bayern Monaco e Chelsea.