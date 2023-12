Taibi: «A gennaio qualche innesto al Napoli potrebbe fare comodo»

Massimo Taibi, ex direttore sportivo della Reggina, ha parlato ai microfoni di TMW del momento del Napoli

PAROLE – «Il calcio è fatto di momenti. Tutto sommato la partita contro la Roma dal Napoli è stata giocata bene. Questo è un momento in cui bisogna stare sereni. L’organico del Napoli è importante. In questi casi è meglio recuperare i giocatori che non stanno rendendo. Chiaro che stanno mancando alcuni giocatori. Poi si sa, qualche innesto potrebbe fare comodo».