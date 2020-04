Tardelli: «Coppa dei Campioni con la Juve? Non l’ho vinta»

Marco Tardelli ha parlato della sua carriera da calciatore durante una diretta Instagram con Christian Vieri

Marco Tardelli ha ricordato alcuni episodi della sua carriera durante una diretta Instagram con Christian Vieri: «L’esultanza ai Mondiali è venuta una cosa bella. L’avevo preparata, sapevo di fare gol al Mondiale e l’avevo preparata. No, scherzo: è uscita un po’ così, è venuta fuori la gioia. Vincere il Mondiale è il massimo della vita, è un traguardo incredibile. Mi sentivo un po’ matto».

«La Coppa dei Campioni con la Juventus? È stata una sconfitta del calcio. Non ritengo di averla vinta, non la ricordo volentieri. Ce l’ho nel curriculum, ma è un pezzetto che non mi piace ricordare».