Tardelli: «Maradona inarrivabile»

Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato della vittoria dell’Argentina ai Mondiali e del paragone Maradona-Messi a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Maradona rimane inarrivabile così come Pelé. Ognuno è fuoriclasse del proprio tempo e Messi vincendo ha dimostrato di essere del suo. L’ho visto più leader e diverso rispetto ad altre volte. Sentiva il peso di dover vincere il Mondiale ma non di essere come Maradona. I paragoni non hanno senso. E’ stato il capitano perfetto».