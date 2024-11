Tare non ha dubbi e svela il suo erede: «Ricorda il mio modo di giocare». Le parole dell’ex Lazio

Tare a Dazn a sorpresa rivela il suo erede in campo: «Ricorda il mio modo di giocare». Le parole dell’ex attaccante biancoceleste

L’ex attaccante e Ds della Lazio, Igli Tare, ospite negli studi dell’emittente DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha parlato di un giocatore del Cagliari, come suo possibile erede per il modo che ha di giocare. Ecco le sue dichiarazioni:

TARE – «C’è qualche attaccante che mi somiglia? Mah si, ci sono tanti ragazzi che hanno le mie caratteristiche come attaccante, come Roberto Piccoli del Cagliari, ha anche quel tipo di statura fisica. Lucca invece è un po’ diverso, più snello e veloce. Lui attacca la profondità mentre io ero più un punto di riferimento per la mia squadra».