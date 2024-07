Tessmann Fiorentina, Collauto: «Firenze PIAZZA GIUSTA per lui, ecco quando ha fatto il SALTO DI QUALITÁ»

Le parole di Mattia Collauto, ex ds del Venezia, sul possibile trasferimento di Tanner Tessmann alla Fiorentina

l’ex ds del Venezia Mattia Collauto ha parlato a Radio Viola di Tanner Tessmann, obiettivo della Fiorentina, in pressing dopo il passo indietro dell’Inter. Di seguito le sue parole.

LA FIORENTINA UNA PIAZZA MIGLIORE DELL’INTER PER LUI – «Se l’Inter lo voleva aveva delle buone ragioni. Giocare in una squadra come l’Inter, dove c’è la necessità di vincere non è la stessa cosa che giocare in una squadra di medio alto livello, dove c’è più serenità nell’esprimersi. La Fiorentina è il passaggio giusto per il ragazzo».

ADATTAMENTO AL CALCIO ITALIANO – «Un ragazzo molto educato, sempre a modo, ha accettato questo inizio di apprendistato, ma non ha mai lesinato impegno. Avendo una proprietà americana c’erano sempre alcune persone vicino a lui che lo hanno aiutato. Avere un presidente che gli stava vicino è stato importante. Il salto di qualità è arrivato quando si è messo in discussione e ha cambiato mentalità. Si è adeguato alle dinamiche di vita del nostro paese, è un ragazzo serio e a modo. Grazie a questo è riuscito a essere determinante per la squadra».