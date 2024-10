Theo Hernandez Juve, suggestione o realtà? Tra rinnovo col Milan e sogno di mercato: la situazione

Theo Hernandez Juve, solo una suggestione o realtà? Tra il rinnovo con i rossoneri e il sogno di calciomercato: le ultime sulla situazione

Ha i contorni solamente di una suggestione, fino ad per ora, la voce che vuole il calciomercato Juve sulle tracce dell’ex terzino del Real Madrid, Theo Hernandez. Il francese è in scadenza nell’estate del 2026 con il Milan e ad oggi i discorsi sono fermi.

Un’idea qualora dovesse arrivare la rottura tra le parti, che lo renderebbe però inevitabilmente molto appetibile anche per altri club. Secondo quanto riportato da Leggo Milano, in ogni caso, i bianconeri potrebbero fare davvero un tentativo qualora ve ne fossero le condizioni. Una possibile operazione clamorosa in Serie A.