Rafinha-Inter, i consigli del fratello Thiago: «Resta dove sei felice»

Thiago Alcantara consiglia il fratello Rafinha nella scelta per il futuro. Ieri le parole di Spalletti sul riscatto dell’ex Barcellona, oggi l’Inter ha un nuovo alleato?

Ieri Luciano Spalletti dell’Inter ha annunciato che per il momento i riscatti di Joao Cancelo e di Rafinha sono impossibili. Quest’oggi il fratello del trequartista brasiliano che ha fatto svoltare l’Inter nella seconda parte di stagione, Thiago Alcantara del Bayern Monaco, lo consiglia sulle scelte per il futuro: «Rafa è sempre stata la felicità fatta persona, lui stava cercando proprio questo: giocare e farlo bene per sentirsi soddisfatto. Voleva sentirsi importante all’interno di una grande squadra. Dopo un grave infortunio ha lottato duramente per essere un calciatore chiave dell’Inter. E’ lui a dover decidere la miglior opzione per il suo futuro. Ma se è felice in un posto non c’è alcun bisogno di cambiarlo» afferma Thiago al Mundo Deporrtivo.

Prosegue e conclude l’intervista Thiago Alcantara, centrocampista centrale in forza al Bayern Monaco che giocherà il prossimo Mondiale con la Nazionale spagnola, mentre il fratello Rafinha è stato escluso da quella brasiliana: «Sono un calciatore in forza al Bayern e mi godo questo momento, non voglio considerare il futuro, ho già rinnovato con il Bayern l’anno scorso, ma so anche che il calcio è molto complicato. Adesso ci sono i Mondiali e sono concentrato sul presente. Nazionale? Anche mio fratello ha iniziato con la Spagna, la differenza è che lui è nato in Brasile, questo gli ha lasciato dentro un qualcosa».