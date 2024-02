Bologna, Thiago Motta: «Assenza di Freuler? Ecco le alternative»

Thiago Motta, tecnico dei felsinei, ha parlato di chi andrà a sostituire lo squalificato Freuler contro la Lazio

A Thiago Motta le assenze non fanno paura. La squalifica di Remo Freuler per il match contro la Lazio viene vista dal tecnico come un’opportunità per i suoi compagni. L’allenatore del Bologna ha parlato così.

LAZIO – «Sarà una bella partita, contro una squadra in forma. Vengono da una grande vittoria e noi veniamo da una buona preparazione per fare una grande prestazione. Combatteremo contro il nostro avversario. È sempre bello vedere rappresentato il nostro calcio a livello europeo come ha fatto la Lazio l’altro giorno. Mi piace vedere bel calcio e se vince una italiana è ancora meglio».

SORPRESA DEL CAMPIONATO – «In casa fino ad oggi abbiamo dimostrato di esprimerci molto bene anche con l’aiuto del nostro pubblico – riporta tuttobolognaweb.it – in trasferta avevamo meritato vincere alcune partite ma per diverse ragioni non ce l’abbiamo fatta. Il calcio è così. Contro squadre di questo livello dobbiamo fare sempre grandi prestazioni e noi vogliamo avere la forza di competere contro squadre come la Lazio. Lavoriamo sempre allo stesso modo cercando ovviamente di migliorare ancora. Sappiamo che giocare in casa è diverso che giocare in trasferta ma abbiamo una opportunità domani».

ASSENZA FREULER – «Sarà una bella opportunità per altri. Ci sono tante possibilità, abbiamo El Azzouzi, Aebischer, ma anche Lucumi che in passato lo ha già fatto. Calafiori? Può fare il mediano, ma Jhon ha grande qualità e sa giocare nello stretto molto bene. Sono giocatori diversi, Riccardo lo può fare da dietro mentre Lucumi lo può fare nello stretto. Lui da giovane giocava più avanti e si vede».