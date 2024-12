Thiago Motta in vista di Juve Bologna: «Uniti per ritornare a vincere. Siamo cresciuti su quell’aspetto»

Thiago Motta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista di Juve Bologna: tra passato e voglia di ritornare alla vittoria

In conferenza stampa, l’allenatore bianconero Thiago Motta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Juve Bologna.

SOLD OUT – «Dobbiamo ringraziare un’altra volta i nostri tifosi che verranno a sostenere la squadra, i giocatori, insieme a loro possiamo fare una bellissima prestazione».

DIFFERENZA TRA QUESTO BOLOGNA E IL SUO BOLOGNA – «Il Bologna sta bene, è una grande squadra, giocano molto verticale, pressano tantissimo l’avversario. Dobbiamo concentrarci tantissimo su cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo evitare. Loro stanno benissimo in questo momento e metteranno tanta intensità».

A CHE PUNTO E’ LA CRESCITA DELLA SUA JUVE – «Adesso la massima concentrazione è sul Bologna, la prossima partita. Le parole di Gigi le prendo con piacere, stima, non solo per il giocatore ma anche per l’uomo. Abbiamo condiviso insieme tante cose, lo ringrazio e lo ringrazierò sempre. È un uomo che conosco e parla sempre per il bene della Juventus. Tutte le parole verso la Juventus sono per costruire qualcosa. Leader nella Juve? Siamo tutti, in campo tanti si prendono la responsabilità. Domani abbiamo un’altra opportunità di dimostrarlo, di fare la nostra partita e limitare i punti di forza del Bologna».