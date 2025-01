Thiago Motta Juve, Pedullà contro i critici del tecnico: «Fanno la lezione, ma da allenatori hanno fallito e ora...»

Thiago Motta Juve, tante critiche nei confronti del tecnico per le sue dichiarazioni sull’ossessione di vincere: in sua difesa c’è Alfredo Pedullà

Alfredo Pedulà ha preso le difese di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo le molte critiche arrivate all’allenatore bianconero in particolare sulla sua dichiarazione «Non sono ossessionato dalla vittoria». Di seguito le parole del giornalista su Twitter.

Bisogna accettare le lezioni sull’ossessione per la vittoria degli allenatori che vanno in tv. Ma soltanto di quelli che non hanno collezionato esoneri in B, in C, a Malta o in Albania per assuefazione alla sconfitta. E che ora non allenano più perché nessuno li chiama più — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 7, 2025

