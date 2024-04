Thiago Motta allo scoperto: «Vi svelo il mio futuro»

Thiago Motta fortemente nel mirino di Juve, Milan e anche di alcune squadre estere. La risposta del tecnico del Bologna

In conferenza stampa ha così parlato Thiago Motta, rilasciando delle dichiarazioni su quello che sarà il futuro e quello del Bologna.

LE PAROLE – «Cosa faccio il 22 luglio? Io devo pensare alla Roma. Avere 5 squadre in Champions on cambia niente per noi, non esiste una ossessione, ma solo la responsabilità di fare il meglio. Cosa che abbiamo fatto dal primo giorno di lavoro. Questo ci porta a fare il massimo quotidianamente e in partita. Ora l’unica cosa che conta è essere pronti a fare una grande prestazione. Per noi non deve essere una pressione. La pressione deve esserci in altri club».