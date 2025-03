Juve al tappeto, il quarto posto torna in bilico e Thiago Motta in discussione: le pagelle del tecnico in una notte da incubo

Juve, le pagelle di Thiago Motta nella sconfitta dei bianconeri in casa contro l’Atalanta per 4-0: ko decisivo per il suo futuro?

Della Juve vista ieri sera non si salva niente: l’Atalanta scherza i bianconeri e infila 4 reti, tra i fischi di uno Stadium che si svuota già dopo il 3-0 e che lascia la squadra di Thiago Motta piena di dubbi, a cominciare proprio dal tecnico. Si tratta infatti di una sconfitta da record, la più ampia in casa nel nuovo stadio e che nella storia bianconera ha solo 4 precedenti, l’ultimo del 1967. La squadra è in confusione, le parole a fine gara non confortano i tifosi e a giugno la sua permanenza sembra di nuovo in discussione. Di seguito le sue pagelle

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Lezione di calcio dal maestro Gasp: mediana travolta, esterni bloccati e primo tiro in porta all’85’. Squadra confusa e immatura».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Notte fonda. Juve dominata e in balia dell’Atalanta e incapace di creare alcunché. Ora il quarto posto torna in bilico. Fischi e contestazione per una sconfitta storica».

TUTTOSPORT 4 – «Una sconfitta? No, un’umiliazione».

QS 4 – «Si inchina al maestro Gasp non riuscendo a eguagliare in alcun modo l’intensità e l’inventiva della Dea. Juve da scudetto? No, ora deve guardarsi alle spalle per salvare il quarto posto. Già stasera può perderlo».

CORRIERE DELLA SERA 4 – «Partita da ammutinamento del Bounty, e ripresa anche di più. Rischia Yildiz (non al top) e, con la squadra in evidente difficoltà, dà l’impressione di non avere un piano B (che non significa solo cambiare uomini)».