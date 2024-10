Thiago Motta: «Possiamo migliorare su tutto, ecco perchè ho messo Danilo e non Gatti»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri nella sfida di San Siro contro l’Inter

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Juve contro l’Inter. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

PAROLE – «Si ci sono state situazioni in cui siamo andati in svantaggio, situazioni complicate che noi siamo riusciti a mantenerci in partita. Dopo il quarto gol era tutto più difficile, l’Inter avrebbe potuto chiudere la partita poi noi siamo andati sul 4-4 e potevamo vincerla alla fine. A tratti siamo andati molto bene in altri no, bisogna fare 95 minuti al massimo in queste partite sennò soffri».

SUI GOL SUBITI – «Possiamo migliorare su tutto. Ogni partita è una storia diversa. In fase difensiva abbiamo sofferto perché abbiamo trovato una squadra forte. Abbiamo sofferto cosa che non era successo fino ad oggi a lasciare occasioni alla squadra avversaria. Quando andavamo in attacco creavamo pericolo, le due squadre hanno fatto una partita corretta».

LA FASCIA DESTRA – «Abbiamo giocatori in quella parte che sono in forma come Cambiaso e Conceicao che quando puntava sulla fascia non è facile prenderlo perché è molto veloce. McKennie ha questa caratteristica di buttarsi nel momento giusto. È stata una partita molto interessante, perché i nostri giocatori sono riusciti a metterli in difficoltà».

DANILO IN CAMPO E NO GATTI – «Sono due giocatori completamente diversi. Uno per esperienza e fisicità ha dato tanto fino ad oggi mentre Danilo per impostazione di gioco lo vedo un po’ meglio rispetto a Fede. Hanno caratteristiche diverse, oggi penso che abbiano fatto una prestazione Danilo e Pierre e quando Gatti è entrato ha dato solidità difensiva, sono diversi e possono giocare anche insieme e abbiamo anche Juan che lo uso più da terzino. Dipenderà dalla partita, dal momento e gestendo perché avremo partite ravvicinate».