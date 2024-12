Thiago Motta: «Fa parte della nostra crescita prenderci maggiori rischi, dobbiamo avere più iniziativa; Di Nico e McKennie apprezzo questo»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Monza in trasferta

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

PAROLE – «McKennie e Nico sono due ragazzi che danno grandissima disponibilità a giocare in due ruoli diversi. Lo fanno perfettamente bene perché sono giocatori di alto livello e il modo in cui lo fanno è un piacere per me contare su questi giocatori».

FATICA NEL SECONDO TEMPO – «Anche, ma non solo. Abbiamo quasi sempre sofferto con squadre che si chiudono, fa parte della nostra crescita affrontare squadre in cui dobbiamo prendere il rischio perché l’iniziativa del gioco la prendiamo noi. Noi ci siamo chiusi nel secondo tempo ma non abbiamo fatto bene le transazioni, non siamo riusciti a ripartire con qualità».

NICO GONZALEZ TREQUARTISTA – «Dipende dalla partita, dal momento e di giocatori. Nico lo può fare benissimo, ha giocato in tanti ruoli, quando uno sa giocare in ruoli diversi vuole dire che c’è qualcosa di speciale. È attento e cerca di migliorarsi guardando altri giocatori, lui in allenamento sa giocare a uno, due tocchi. Può giocare a sinistra, destra, prima punta ma prima di giocare lì io devo essere convinto ma soprattutto il ragazzo, lui si trova bene anche in quel ruolo».

GENNAIO DECISIVO – «Per me i conti si faranno a fine stagione. Noi ogni partita ci prepariamo al massimo con rispetto per affrontare ogni avversario».