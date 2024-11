Thiago Motta pre Lille Juve: «Ecco chi sarà out domani sera. Scontro diretto importante»

Thiago Motta pre Lille Juve: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero alla vigilia del quarto match di Champions League 2024/25

Thiago Motta, allenatore della Juve, interviene in conferenza stampa per presentare il match contro il Lille in Champions League davanti ai media. Le dichiarazioni complete raccolte da Juventusnews24.

DOUGLAS LUIZ – «Uno in più nella squadra che potrà aiutare, sia dall’inizio sia subentrando. Siamo contenti di averlo. Non avremo Milik, Bremer e manca ancora Nico Gonzalez. Tutti gli altri stanno bene per poter giocare».

GENESIO HA PARLATO DI DAVID, QUALITA’ DI VLAHOVIC? – «Grande rispetto per Genesio, per David e gli altri. Dusan sta molto bene, lavora bene dall’inizio della stagione. Ora deve continuare a dare qualcosa in più per la squadra, come ha fatto fino ad oggi. Abbiamo fiducia in lui come negli altri giocatori. Domani andremo in campo insieme per fare una grande prestazione».

GENESIO – «Impressionato no, ha fatto un ottimo lavoro dall’inizio, giocano bene a calcio collettivamente. Difensivamente sono molto solidi, non sono sorpreso perché conosco l’allenatore e il suo livello. Dobbiamo fargli le congratulazioni per il lavoro svolto fin qua. Siamo determinati a fare una grande partita».

RISCHI NEL CAMBIARE TANTO FORMAZIONE? – «Può essere di sì, può essere no. Io non la vedo così. Implica tanto lavoro guardare le condizioni della squadra. Ognuno ha la sua filosofia, tutte sono rispettabili. Io credo nel 200% nella mia. Tutte le decisioni, finché sarò qui, verranno prese in base al lavoro settimanale, per un contesto collettivo per la prossima partita».

LETANG – «Molto professionale, ha fatto un ottimo lavoro al Psg, al Rennes e ora al Lille. Molto competente nel suo lavoro, è grazie anche a lui se il Lille si trova in questa situazione».

PARTITA IMPORTANTE DOMANI – «Tutte le partite sono importanti, anche in ritiro. Noi come Juventus vogliamo vincere sempre. La cosa più importante è ancora a dare qualcosa in più, per migliorarci e arrivare ad affrontare il Lille domani. Tutto il lavoro fatto per arrivare in condizioni ottimali per affrontare il Lille e mettere in pratica il nostro calcio per arrivare dove vogliamo».