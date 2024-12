Juve Cagliari, Thiago Motta: «Contento per la vittoria! Koopmeiners? Ha fatto bene, e senza gli infortuni...» - Calcio News 24

Juve Cagliari, le dichiarazioni del tecnico Thiago Motta dopo la partita valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2024 2025

Ai microfoni di Mediaset, l’allenatore bianconero Thiago Motta ha rilasciato qualche dichiarazione valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2024/2025 Juve Cagliari.

PAROLE – «Abbiamo fatto una buona prestazione, il pubblico è sempre con noi, ha la libertà di esprimere la loro opinione con rispetto. Questi ragazzi stanno attraversando una situazione che conosciamo nel modo giusto, lavorando al massimo e provando di fare quello che facciamo in allenamento. Delle volte riusciamo a prendere il risultato postivo altre volte no. Abbiamo il livello per fare queste prestazioni e quando tornano giocatori di questo livello insieme a quelli che stanno giocando sempre aiuteranno a crescere».

SU KOOPMEINERS – «Ha fatto bene, ha giocato con l’influenza, ha fatto 60 minuti giocando bene, aiutando la squadra e dimostrando la sua professionalità, il suo impegno. Tutti gli altri che hanno giocato hanno fatto un’ottima prestazione».

SUI CAMBI RUOLI – «Se non ci fossero stati gli infortuni, sicuramente non avevamo bisogna di far giocare Manu dietro. Oggi nell’emergenza che abbiamo è importante averlo in diverse posizioni, è intelligente e molto disponibile. Lui è convinto di fare bene anche il difensore. Kenan ha già un grande presente ma un futuro luminoso, da esterno supera l’uomo, sulla trequarti è molto creativo anche se deve migliorare grazie alla sua qualità. Nico è entrato da numero 10 e poi da prima punta, per noi è un giocatore importantissimo per quello che trasmette e siamo contento di averlo con noi».