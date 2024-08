Tobido Juve, TRATTATIVA BLOCCATA con il Nizza. Le ultime

Non si sblocca la trattativa tra la Juve e il Nizza per Jean-Clair Todibo. I bianconeri vorrebbero il difensore in prestito

Non si sblocca la trattativa tra la Juve e il Nizza per Jean-Clair Todibo. Secondo quanto scritto da Sky Sport, i bianconeri vorrebbero il difensore in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma per il momento il club francese non sembra intenzionato ad aprire a queste formule.

Dunque, per il momento la trattativa sembra in una fase di stallo. Adesso, la Juventus cercherà di provare a sbloccare la situazione visto che Todibo è uno dei quattro giocatori che la Vecchia Signora conta di regalare a Thiago Motta da qui alla fine del mercato.