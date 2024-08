Todibo Juve, NUOVO INDIZIO: non è sceso in campo contro il LECCE (ma la sua maglia...)

Todibo non è sceso in campo nell’amichevole Lecce-Nizza (ma la sua maglietta sì): il nuovo indizio che lo spinge alla Juve

Todibo non ha preso parte alla sfida amichevole tra Lecce e Nizza finita 2-2, anche se la sua maglia numero 6 è stata donata dai francesi ai pugliesi. Come spiegato da Sky Sport il difensore è la priorità di mercato della Juve e il fatto che non abbia giocato è un piccolo segnale che la trattativa sta andando avanti.

Tra i due club c’è distanza riguardo la modalità di trasferimento. La Juve vorrebbe prendere Todibo in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni (più difficili da raggiungere). Il Nizza, invece, vorrebbe delle condizioni più facili per essere sicuro di incassare l’anno prossimo. Il francese ha detto no al West Ham e spinge per il trasferimento in bianconero. Ci siamo quasi.

