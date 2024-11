Tomasini non dimentica Gigi Riva: «Mi manca, non ha mai parlato male di nessuno! Vi racconto il mio amico»

L’ex giocatore del Cagliari, Giuseppe Tomasini, ha ricordato in un’intervista l’amico Gigi Riva recentemente scomparso

Giuseppe Tomasini, secondo quanto riportato da Radiolina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di uno degli eventi della “Gigi Riva Football Week”. L’ex Cagliari ha ricordato l’amico tra aneddoti e momenti passati insieme, i quali fanno filtrare personalità del campione di Leggiuno. Domani Gigi Riva avrebbe compiuto 80 anni e questo è il commovente ricordo di uno dei più grandi amici della sua vita oltre che di uno dei protagonisti dello scudetto del 1970. Le dichiarazioni:

GIGI RIVA, L’HOMBRE VERTICAL – «Gigi mi manca come persona e come esempio, è proprio una persona di cui sento la mancanza. Il martedì insieme a Sandro andavamo da lui, ora quando arriva il martedì ricordo sempre il tempo passato assieme. In quei momenti non si parlava di calcio, si parlava in generale di tutto. Lui era una persona che non ha mai parlato male di nessuno e poi era un uomo diritto, con la schiena dritta. Sembrava una persona scorbutica ma lui non era così, aveva solo bisogno di conoscere le persone prima. Dopo che le conosceva si apriva se capiva che si trattava di una brava persona, prima di tutto questo non lo faceva».

L’AMICO – «E’ stato un grande amico, uno vero e sincero oltre ad essere stato uno che non ha mai sgarrato. Noi, in quegli anni del Cagliari, eravamo sempre assieme quando facevamo le trasferte al nord o andavamo al mio paese o a Leggiuno o a Verona da Zignoli. Abbiamo vissuto in foresteria per tanto tempo, 3/4 anni assieme, per cui io ho vissuto tutta la mia vita con lui».

DOMANI GLI 80 ANNI – «Domani avrebbe compiuto 80 anni… Io sarei stato il primo a fargli gli auguri! Lo chiamavo sempre per fargli gli auguri a Gigi, negli ultimi 2/3 anni eravamo sempre a casa sua tutte le settimane ma non si parlava mai di calcio, si parlava di tutto. Lui è sempre stato una persona giusta, avrebbe potuto dirne di cose ma lui non ha mai parlato male di nessuno!».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24