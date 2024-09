Crescono gli abbonamenti in casa Torino, ecco il dato a poche ora dalla chiusura, eppure in Serie A la classifica dei tifosi non sorride ancora ai granata

Non solo il (momentaneo) terzo posto in Serie A e il rinnovato coinvolgimento della piazza granata, l’effetto Paolo Vanoli in casa Torino si vede anche sugli abbonamenti. Crescono infatti, rispetto ai numeri confezionati nella passata stagione, i tagliandi staccati da parte dei fedelissimi del club piemontese. Mercoledì 18 settembre sarà infatti il termine ultimo per sottoscrivere le apposite tessere (fino al 27 ci sarà invece tempo per gli Universitari e per i pacchetti Adulto + Under 16 in Primavera) ed è quindi il tempo di tracciare i primi bilanci.

Il totale degli abbonamenti sottoscritti in casa Torino per la stagione 2024-2025 dovrebbe (il condizionale è d’obbligo in attesa dell’effettivo termine della campagna) attestarsi in un numero ben superiore alle 9.000 unità. Come sottolineato stamane da Tuttosport difatti, qualora il dato venisse ufficializzato, la scuderia granata registrerebbe un netto miglioramento rispetto all’anno precedente. Nella stagione targata 2023-2024 furono infatti, ‘appena’ 8.092 i ticket smerciati. Insomma, un incremento netto superiore ai mille biglietti da annoverare per il Toro. Statistiche, ben più in linea con l’era pre covid.

Se da un lato i numeri relativi agli abbonamenti hanno ragione di far sorridere la società di Via Viotti 9, d’altro canto l’ipotetica classifica dei club di Serie A per tessere sottoscritte palesa ancora l’ingente lavoro da svolgere per il Torino e i propri tifosi. A tal proposito Sky Sport ha stilato un’ipotetica graduatoria delle compagini del massimo campionato italiano proprio per fedelissimi allo Stadio. Risultato? Il Toro – qualora la fase di vendita dovesse rimanere intorno a quota 10’000 tagliandi strappati – sarebbe solo sedicesimo nel panorama nostrano sotto questo specifico aspetto.

Sotto i granata, ecco in ordine decrescente: Como, Empoli, Venezia e Monza. Squadre con un bacino d’utenza decisamente inferiore rispetto a quello di cui può godere il Torino. Nelle prossime ore arriveranno comunque dati più accurati e qualsivoglia analisi sarà quindi da limare. Quel che è certo è che l’effetto Vanoli sui tifosi sabaudi ha già fatto presa, basti pensare al pienone nell’ultima gara contro il Lecce. Il Torino tornerà tra le mure amiche la prossima settimana in due occasioni: contro Empoli (in Coppa Italia) e la Lazio (in campionato). Altri due test preziosi per valutare il termometro dei fan piemontesi.