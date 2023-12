A Torino presenti 570 tifosi atalantini: obiettivo trascinare la Dea alla vittoria

Nonostante il lunedì sera ci sarà una presenza nerazzurra importante in vista di Torino Atalanta di stasera allo stadio Olimpico

Stasera tocca all’Atalanta scendere in campo contro il Torino per cercare di rientrare in zona Europa. Dall’altra parte Lookman e compagni non saranno soli vista la presenza dei tifosi nerazzurri in territorio sabaudo.

All’interno del settore ospiti dello stadio Olimpico di Torino ci saranno 570 sostenitori atalantini nonostante sia pieno lunedì sera. Per l’Atalanta questo e altro nella speranza di ritrovare la vittoria.