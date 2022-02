ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Belotti torna ad allenarsi in gruppo e il Torino spera di poterlo avere per il derby contro la Juventus tra dieci giorni

Andrea Belotti è tornato ad allenarsi in gruppo in questi giorni e Juric spera di recuperarlo presto per qualche spezzone di partita.

Il Gallo è pronto ad aiutare la squadra, nonostante le diatribe sul rinnovo, e punta al derby contro la Juventus, in campo tra una decina di giorni.