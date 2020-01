Torino Bologna: Mazzarri e l’importanza del pressing offensivo

Contro il Bologna, il Torino di Mazzarri dovrà sporcare la prima costruzione avversaria. Come fatto bene a Roma

Il Bologna è una squadra propositiva con tanta qualità in zona di rifinitura. Tra difensori e mediani, non ha però una qualità sublime nella prima impostazione. Non riesce a servire in modo pulito i propri giocatori offensivi.

Il Torino dovrà giocare proprio su quello, utilizzando il pressing alto – marchio di fabbrica di Mazzarri – per sporcare la costruzione avversaroa, costringendo il Bologna al lancio lungo. Proprio la cosa vistasi contro la Roma.