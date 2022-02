Torino, Bremer top in Europa: numeri migliori di Van Dijk e Matip

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bremer ha fermato anche Vlahovic, il difensore del Torino è tra i migliori difensori in Europa

La Serie A, e non solo, ai piedi di Gleison Bremer. Il difensore, nel derby di venerdì sera, ha fermato anche Dusan Vlahovic dopo aver fatto impallidire nel corso delle ultime stagioni anche gente del calibro di Osimhen, Lukaku e Cristiano Ronaldo. E come riporta La Gazzetta dello Sport, i suoi numeri sono migliori anche rispetto a quelli di Van Dijk e Matip, i due centrali del Liverpool, in alcune delle classifiche dei top 5 campionati europei.

Bremer, infatti, fa meglio gigante olandese nei duelli aerei vinti. È quarto in Europa con 88, mentre il centrale dei Reds è più indietro a 78. È primo, invece, negli intercetti 80; davanti a Colley, Samir, Palomino e Salisu. Numeri da capogiro per il brasiliano, che ora si prepara al grande salto.