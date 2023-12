Torino, Cairo dopo l'Udinese: «Va bene così, era molto peggio perdere...»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in zona mista dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese. Le dichiarazioni

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in zona mista dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese. Le dichiarazioni.

PAROLE – «La partita poteva mettersi bene, averla recuperata però è un buon segnale di reazione. Ora pensiamo al Natale, poi alla gara importante a Firenze di venerdì prossimo. L’Udinese ha fatto 11 pareggi, è una squadra fisica e accetta il confronto. Va bene così, era molto peggio perdere: prendere gol a 10 minuti dalla fine non è semplice, è una buona cosa aver recuperato. Ho visto i ragazzi determinati, volevamo vincerla alla fine. Lo spirito è giusto, abbiamo fatto buone cose. Loro stavano dietro, erano reduci da una rimonta pesante contro il Sassuolo. Bilancio 2023? Aspettiamo l’ultima partita. Direi comunque positivo, dobbiamo fare un passo avanti. Dal Lecce in poi abbiamo fatto un bel filotto, una sconfitta a Bologna e basta. Siamo in palla e il mister è focalizzato, il nuovo modo di giocare sta rendendo. Guardo sempre positivo, il mister li sta allenando bene. Ilic è al terzo gol in stagione, ha tanta qualità. E ho visto bene anche Ricci».