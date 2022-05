Torino, Cairo elogia Bremer: «Ha annullato tutti. Mazzarri un maestro per lui»

Il presidente del Torino Cairo ha commentato la stagione incredibile di Bremer in granata

Il presidente granata Urbano Cairo, nel corso della commemorazione del Grande Torino, ha commentato anche la stagione super di Gleison Bremer.

L’ELOGIO – «Bremer è con noi dal 2018, siamo al quarto anno insieme. Quando arrivò non era il calciatori di oggi, fece un gran lavoro Mazzarri e fu un maestro. Lui è riuscito con capacità umane e sportive a crescere, non è mai stanco di lavorare per migliorarsi. Ha un tempismo assoluto, ho visto che ha annullato praticamente tutti. È stata un’annata speciale per lui».