Torino, al lavoro per la difesa: piace Erlic, calano le quote di Hajdari

Il Torino è al lavoro per rinforzare la difesa dopo la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli: piace Erlic, si allontana Hajdari

Il Torino si sta muovendo sul calciomercato e oltre a Robin Gosens, obiettivo per rinforzare le corsie esterne, si cerca un difensore centrale.

Come riportato da Tuttosport, i granata stanno trattando con il Sassuolo per Erlic, cercando di anticipare sul tempo Monza e Parma. L’offerta è quella di un prestito oneroso a 500 mila euro con un diritto di riscatto a 6 milioni di euro, con i neroverdi che chiedono l’obbligo di riscatto. Tramonta invece l’ipotesi Hajdari del Lugano. Il difensore è tornato in gruppo dopo uno stand-by iniziale dovuto proprio all’interesse dei granata.