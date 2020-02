Torino, confronto fra Mazzarri, Cairo e la squadra. Le ultime

Momento delicatissimo in casa Torino dopo il tremendo KO a Lecce: faccia a faccia fra i granata, Mazzarri e il presidente Cairo

Lo spettro dell’esonero aleggia nello spogliatoio del Torino per Walter Mazzarri. Dopo la sconfitta al Via del Mare per 4-0 contro il Lecce, l’allenatore sta avendo un confronto con la squadra per analizzare la prestazione.

Sky Sport conferma la presenza nello spogliatoio, luogo del faccia a faccia, del presidente Cairo e del direttore sportivo Bava. Clima molto teso fra le file granata. Sky Sport ha anche riportato una frase pronunciata dal tecnico a 25′ dalla fine: «Non vedo proprio l’ora che finisca (la partita, ndr)».