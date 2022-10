Torino Sanabria, l’Empoli per ritrovare il gol in casa

Tony Sanabria alla ricerca del gol in casa, in Torino Empoli la sua occasione dopo nove mesi di digiuno interni

I granata vogliono rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e presentarsi al derby contro la Juventus a pari punti. Occasione ghiotta in casa ma contro un avversario ostico come l’Empoli di Zanetti. Juric punta sulla voglia dell’attaccante di ritrovare il gol in casa e proprio contro gli azzurri segnò la rete all’esordio con i granata. Lo scrive Tuttosport.