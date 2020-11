Torino-Genoa, i dubbi Giampaolo: speranza Belotti, Sirigu in discussione

Marco Giampaolo è alle prese con alcuni dubbi di formazione verso Torino-Genoa: ecco le possibili scelte del tecnico

Il Torino affronta oggi il Genoa nella gara di recupero, rinviata causa Covid. Marco Giampaolo si trova davanti a delle scelte che potrebbero risultare decisive: l’unico risultato contemplato in casa granata è quello della vittoria.

Come riporta Tuttosport, Giampaolo farà di tutto per avere in campo capitan Belotti, dopo la forte contusione contro la Lazio. Potrebbe sedersi in panchina Sirigu: al suo posto Milinkovic Savic.