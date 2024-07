Torino, Hajdari ai dettagli: cosa manca per l’ex Primavera Juve

Il Torino lavora per l’acquisto di Albian Hajdari, trattativa ai dettagli, ecco cosa manca per il difensore del lugano ex Primavera Juve

Si accende il calciomercato in casa Torino. Dopo l’acquisto di Coco e quello di Paleari, un terzo giocatore potrebbe arrivare alla corte del neo-tecnico granata Paolo Vanoli nelle prossime ore. Di chi parliamo? Semplice, naturalmente di Albian Hajdari. Come riportato quest’oggi dall’esperto Gianluca Di Marzio, il Toro starebbe trattando ad oltranza con il lugano per il cartellino del difensore.

La scuderia svizzera, si legge, chiederebbe circa 6 milioni di euro, con relativo 20% sulla futura ed eventuale rivendita. Ed è proprio qui che il Torino – in maniera per altro legittima – starebbe contrattando tutti alcuni dettagli considerati evidentemente fuori portata per i piemontesi. La trattativa potrebbe sbloccarsi a breve.