Torino, il club piange la scomparsa di un grande tifoso granata

Il Torino piange la scomparsa di Don Antonio Simoni. Il club ha voluto ricordare un grande tifoso granata con un comunicato ufficiale sul proprio sito.

«Don Antonio Simoni era un uomo di profonda fede. In ambito calcistico la sua passione era il Toro, squadra per cui tifava fin dai tempi del Grande Torino. Per i postumi di un incidente stradale è venuto a mancare ai suoi cari e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato nella sua lunga attività pastorale. Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club si stringono commossi attorno alla famiglia di Don Antonio Simoni e a tutta la comunità di Calcinaia in questo triste momento».