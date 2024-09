Torino, Gineitis verso il RIENTRO: ecco QUANDO torna

Il Torino è pronto a riaccogliere Gineitis dopo l’infortunio. Ecco la data di rientro prevista per il centrocampista

Buone notizie per il Torino: Gvidas Gineitis tornerà ad allenarsi in gruppo questo lunedì. Secondo Tuttosport, il centrocampista è pronto a rientrare dopo l’infortunio al ginocchio accusato ad inizio estate.

Dunque ultimo weekend lontano dai campi per i lituano classe 2004 che potrebbe dunque comparire tra i convocati per il Lecce con ancora più possibilità di venir chiamato per Verona e Lazio.