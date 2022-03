Galante: «Toro Inter? Partita difficile per entrambe. Punto sui nerazzurri per lo scudetto»

Fabio Galante, ex difensore di Inter e Torino, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida di domenica fra le due squadre

TORINO-INTER – «Sono orgoglioso di aver giocate per queste due squadre storiche. Sarà una partita dura per entrambe le squadre e anche una splendida vetrina per i granata. L’Inter vorrà bissare lo scudetto dell’anno scorso e dopo la Champions punterà tutto sul campionato. Domenica tiferò per i nerazzurri perché serviranno punti per lo scudetto. Dzeko e Lautaro possono essere decisivi per questa partita. Nel Torino invece dico Belotti e Brekalo».

JURIC – «Mi piace come allenatore. Si è imposto bene e si vede che incarna lo spirito del Toro. La gente lo ama».