Calciomercato, Dybala lascia la Juve? Ecco tutte le squadre interessate alla Joya

Dybala lascia la Juve? Ecco tutte le squadre realmente interessate alla Joya, in scadenza di contratto con i bianconeri

In attesa dell’incontro con la dirigenza della Juve per provare a definire il futuro, Paulo Dybala inizia a guardarsi intorno in attesa delle possibili offerte dai club a lui interessati.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sull’argentino non ci sarebbe solo l’Inter ma anche l’Atletico Madrid si sta facendo sotto. Inoltre, Barcellona, Tottenham e Manchester City seguono interessate la situazione.