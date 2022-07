Torino Yilmaz, i granata provano l’inserimento: i dettagli

Il Torino punta ad inserirsi tra Eintracht e Besiktas per provare a strappare Yilmaz ai tedeschi: i dettagli

Sembrava tutto fatto tra Eintracht e Besiktas per Yilmaz, ma c’è stata una frenata improvvisa legata alle modalità di pagamento del 21enne.

Proprio per questo il Torino sta puntando ad inserirsi per strappare il nazionale turco ai tedeschi. Cairo e Vagnati studiano un rilancio di oltre 5 milioni per convincere il Besiktas. Lo scrive La Stampa.