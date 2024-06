De Zerbi, l’ex ct CONTRO il tecnico: «Lui non è una CERTEZZA. Non garantisce risultati»

Le parole dell’ex CT nei confronti di De Zerbi sul suo possibile ingaggio alla corte del Marsiglia per la prossima stagione

Roberto De Zerbi è vicino a diventare il nuovo allenatore del Marsiglia, e l’ex ct della Francia Raymond Domenech ha espresso il suo parere. Ecco le parole a SportFace.

«La squadra è in ricostruzione e De Zerbi non rappresenta una certezza. È come allenare il Reims. Prima era al Sassuolo, ha trascorso solo un anno al Donetsk… Non ho nulla contro il fatto che sia italiano. Non dico che sia un cattivo allenatore ma non pagherei troppo un allenatore che non garantisce risultati».