Germania, Khedira spiega: «Ecco come la penso sulla ROSA di Nagelsmann per gli EUROPEI»

Sami Khedira, ex centrocampista della Nazionale tedesca, vanta 77 gettoni con la Germania e soprattutto il Mondiale vinto nel 2014. L’ex Juventus e Real Madrid ha parlato così ai microfoni di AS per quanto riguarda l’Europeo casalingo.

GERMANIA – «Ciò che percepisco, sia dall’interno che dall’esterno, è che la squadra sia ben compensata in tutti gli aspetti. Personalmente, la lista dei 26 mi sembra abbastanza corretta perché ti dà molte opzioni quando si tratta di reagire a tutti i tipi di situazioni in una partita, sia a livello difensivo che offensivo. Penso anche che l’equilibrio tra caratteri forti e i giovani talenti sia molto buono. È un mix promettente».