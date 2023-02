Torino, Juric e i dubbi in mezzo al campo

Il Torino sta preparando la sfida contro la Juventus di martedì, un derby particolare e da sempre molto sentito e Juric sta valutando le situazioni della mediana

Il tecnico granata ha diversi dubbi in mezzo al campo ma può contare su diverse alternative. Il serbo Ilic si è dovuto fermare, Vlasic resta in dubbio e Ricci sta cercando di recuperare per essere della partita. Contro la Juve potrebbe esserci spazio per Adopo, Gineitis o Linetty, diverse alternative a disposizione per l’allenatore in vista del derby della Mole. Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport.