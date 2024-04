Torino-Juve, il pronostico del doppio ex: «Sarei felice finisse così»

Le parole di un doppio ex di Torino e Juventus in vista del derby in programma sabato. Tutti i dettagli in merito

Luca Fusi, ex calciatore di Torino e Juventus, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco il suo pronostico per il derby in programma nel prossimo turno di Serie A.

Il Toro è reduce da una sconfitta che compromette la rincorsa all’Europa, la Juve sembrerebbe invece uscita dalla crisi di risultati. Come arrivano le due squadre all’appuntamento?

«Il Toro viene purtroppo da una sconfitta in campionato che ha messo in dubbio la possibilità di arrivare a giocarsi un posto in Europa. Credo che abbia bisogno di un risultato positivo, di un segnale importante per poter ambire a questo sogno. La Juve invece ha vinto una partita altrettanto importante per quanto riguarda la conquista di un posto in Champions e dal punto di vista di campionato credo sia abbastanza tranquilla. Ora deve pensare forse più alla Coppa Italia, dove può arrivare in finale».

Quindi sabato il derby come finisce?

«Beh, avendo comunque a cuore la maglia del Toro…sarei felice se riuscisse a conquistare i tre punti».

