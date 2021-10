Torino Juve, Pulici: «Prima del derby ci dicevamo una cosa...»

Lo storico ex granata Paolo Pulici ha parlato in vista del derby Torino-Juve

La bandiera del Torino, Paolo Pulici, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista del derby della Mole contro la Juve. Le sue dichiarazioni.

TORO – «Torniamo almeno a disputare un campionato senza la paura di retrocedere e senza giocare male. E con qualche gioia bella grande. Tipo un derby? Magari. Cominciassero a ragionare come ragionavamo noi. Prima dei derby ci dicevamo: “Siamo 11 contro 11, ma noi siamo il Toro, loro no”. Poi ti chiedi perché avevamo sempre qualcosa in più. Sarebbe bello vedere il Toro vincere un derby giocando bene come contro la Lazio, il Sassuolo, l’Atalanta. La squadra sta dimostrando di avere addosso la maglia granata, non una slavata. Non ti sembrano giocatori messi lì per caso».

