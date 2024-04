Torino Juve, Vaciago: «Dovrebbe essere lo stesso sport di Real-City»

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha scritto il suo editoriale e l’ha fatto sul derby della Mole tra Torino e Juve

COMMENTO – «Tra errori tecnici e carenza di idee, il derby di Torino si affloscia come un copriletto stinto e polveroso su due tifoserie che, per ragioni diverse, stanno perdendo l’entusiasmo e meriterebbero un po’ di più. Non è tanto la mancanza di trofei che pesa, ma la noia di certe partite, la rassegnazione di certe prestazioni, la soporifera costruzione della manovra offensiva, tolti sporadici e casuali guizzi».