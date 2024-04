Torino Juventus, la top 11 dei doppi ex: la formazione del derby

Da Bremer a Vieri, ecco la top 11 dei doppi ex di Torino e Juventus schierati in un’ipotetica formazione tipo del derby della Mole

Sabato 13 aprile 2024 il Torino ospiterà la Juventus in occasione del 185° derby della Mole. Alle 18 la squadra di Massimiliano Allegri farà infatti capolino allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove affronterà i ragazzi allenati da Ivan Juric scrivendo così l’ennesima pagina di una delle classiche del nostro campionato. Quella tra granata e bianconeri è, non a caso, la prima stracittadina ad essersi disputata in Italia, un incontro capace di squarciare in due una città intera suscitando emozioni fortissime per chi la vive da protagonista (in campo e fuori).

Non molti sanno però, che malgrado la rivalità che intercorre tra le due Sponde del Po, i calciatori ad aver indossato sia l’una che l’altra maglia nel corso della propria carriera non scarseggiano di certo. Anzi, quella che un tempo poteva sembrare una rarità, con gli anni è divenuto un fenomeno sempre più costante. A tal punto da far salire il numero dei trasferimenti di tesserati tra le due compagini sabaude ad un totale di 43.

Inserire un così ampio numero di doppi ex in una formazione ideal-tipica è un’impresa ardua, che richiede un confronto intergenerazionale notevole e rischia di doversi confrontare con le naturali preferenze e “simpatie” che uno sport come il calcio può inevitabilmente suscitare. Oggi, per Calcionews24 abbiamo tentato nell’impresa, tratteggiando un possibile top-11 tra i doppi ex di Torino-Juventus.

Si parte subito con Christian Abbiati in porta, davanti a lui ecco sfilare un 4-3-3 di assoluto rispetto. Balzaretti (ed eventualmente Molinaro dalla panchina), come terzino sinistro. Al centro Bremer e Ogbonna, mentre sulla destra Pasquale Bruno (e Pessotto come riserva). A centrocampo abbiamo poi Mandragora, Fusi (o Dino Baggio) e Rincon (o Nocerino al suo posto). In attacco infine – e qui arrivano i top player – un tridente con Immobile adattato a sinistra, Piola (e Vieri inevitabilmente in panchina) e Gabetto sulla destra (con Quagliarella a fargli da sostituto).

TORINO-JUVENTUS (4-3-3): Abbiati; Molinaro (Balzaretti), Bremer, Ogbonna, Bruno (Pessotto); Mandragora, Fusi (Dino Baggio), Rincon (Nocerino); Immobile, Piola (Vieri), Gabetto (Quagliarella)