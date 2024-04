Torino, il Robaldo si completa: i lavori verso il 4 maggio - FOTO

Torino, il centro sportivo Robaldo prende forma, questo lo stato dei lavori verso la possibile inaugurazione del 4 maggio 2024

«Ho un sogno…è un obiettivo difficile, ma non impossibile». Così il patron del Torino Urbano Cairo, il 15 dicembre 2023, cerchiava in rosso una casella ben precisa del calendario per la possibile inaugurazione del nuovo centro sportivo Robaldo. Quella data è il 4 maggio 2024 – non un giorno qualsiasi in casa granata – ed è stata scelta come traguardo per il taglio del nastro dell’impianto che ospiterà le giovanili del club sabaudo. Dall’Under 12 fino alla Primavera.

La riqualificazione del Robaldo è un progetto significativo, dal punto di vista edile come sportivo. Intanto giacché permetterà ai giovani granata di crescere in un ambiente moderno, funzionale (e green). Poi, perché il Torino potrà così piantare un altro tassello della propria presenza nella sua città natale, a dieci minuti di distanza in macchina per altro, dal Filadelfia e dallo stesso Grande Torino.

Ed è così che pietra dopo pietra, mattone dopo mattone, la nuova casa del Toro sta prendendo forma. La speranza, è come anticipato, quella di poter celebrare la commemorazione del Grande Torino (il 4 maggio appunto) con una partita simbolica sul futuro manto erboso del Robaldo. Per poi completare l’intera opera entro l’anno successivo.

Queste le foto realizzata da Calcionews24 al cantiere del centro in data 24 aprile. Ecco quindi lo stato di avanzamento dei lavori a circa undici giorni della papabile inaugurazione. Insomma, la corsa contro il tempo è iniziata, questa volta il Torino il match non lo disputa soltanto sul campo di gioco.