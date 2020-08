Il Torino ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Karol Linetty è un nuovo giocatore del club granata

Karol Linetty è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L’ex centrocampista della Sampdoria ha firmato un contratto quadriennale. Ecco il comunicato ufficiale del club granata:

«ll Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Unione Calcio Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Karol Linetty. Il centrocampista ha firmato un contratto di quattro anni. Karol Linetty è nato a Znin, in Polonia, il 2 febbraio 1995. E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lech Poznan, squadra con la quale ha debuttato nel massimo campionato polacco nella stagione 2012-’13. Dopo quattro anni, nei quali ha collezionato 112 presenze e 11 reti tra campionato e coppe e vinto un titolo di Polonia e una Supercoppa di Polonia, si è trasferito in Italia, alla Sampdoria. Con i blucerchiati ha disputato 132 match e segnato 11 reti in quattro stagioni. In carriera vanta anche 23 presenze e un gol con la maglia della nazionale polacca. Tutto il Torino Football Club accoglie Linetty con un caloroso abbraccio: benvenuto a Torino, Sempre Forza Toro!».